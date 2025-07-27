В Азербайджане обнаружены уникальные захоронения

Совместные исследования азербайджано-американской археологической экспедиции в Ярдымлинском районе дали положительный результат.

Как сообщает, в результате археологических раскопок, проведенных в древнем поселении Биля, расположенном на территории села Уракаран Ярдымлинского района, были обнаружены надгробия в форме каменных ящиков, кувшинов и земляные надгробия.

Раскопки проводятся в рамках сотрудничества Азербайджано-американской совместной экспедиции под руководством сотрудника Института археологии и антропологии Национальной Академии Наук Азербайджана, доктора философии по истории Джейхуна Эминли. Член экспедиции, работающей в Азербайджане, американец Лара Фабиан назвал эти находки впечатляющими.