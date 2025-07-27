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Telegram вводит возрастной контроль

First News Media19:18 - Сегодня
Telegram вводит возрастной контроль

В мессенджере Telegram начал работу официальный бот для подтверждения возраста пользователей с применением технологии распознавания лиц.

Об этом написал портал «Код Дурова».

Новая функция доступна только в Великобритании и стала ответом на требования местного законодательства. При этом она недоступна для пользователей из России. В описании бота подчеркивается, что изображения и данные обрабатываются исключительно на устройстве и не передаются на внешние серверы.

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