Telegram вводит возрастной контроль

В мессенджере Telegram начал работу официальный бот для подтверждения возраста пользователей с применением технологии распознавания лиц.

Об этом написал портал «Код Дурова».

Новая функция доступна только в Великобритании и стала ответом на требования местного законодательства. При этом она недоступна для пользователей из России. В описании бота подчеркивается, что изображения и данные обрабатываются исключительно на устройстве и не передаются на внешние серверы.