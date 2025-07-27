Сора в Евлахе завершилась убийством
Ссора между двумя людьми в городе Евлах завершилась кровопролитием.
Как передает АПА, инцидент зафиксирован на территории города Евлах
Мирзоев Ильхам Мамедия оглу 1962 года рождения нанес ножевые ранения Керимову Габилю Керим оглу 1978 года рождения.
В результате полученных травм Габиль Керимов скончался.
Подозреваемый в совершении убийства Ильхам Мирзоев задержан сотрудниками Евлахского райотдела полиции и передан следствию.
По информации, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
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