Азербайджан и Ватикан подписали меморандум в сфере межрелигиозного диалога - ФОТО

Государственный комитет по работе с религиозными организациями и Дикастерия Святого Престола по межрелигиозному диалогу подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере межрелигиозного диалога.

Как сообщили 1news.az в Госкомитете, документ подписали председатель Государственного комитета Рамин Мамедов и префект Дикастерии по межрелигиозному диалогу Ватикана Кардинал Джордж Джейкоб Кувакад.

Меморандум предусматривает обмен опытом и информацией, а также проведение совместных мероприятий с целью продвижения межрелигиозного и межкультурного диалога, укрепления взаимопонимания и толерантности между сторонами. В документе также отражено развитие сотрудничества в сфере религиозного образования.

Председатель комитета предоставил информацию о религиозной обстановке в стране, отметив, что государственная политика, осуществляемая под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, основывается на принципах и нормах международного права. В Азербайджане особое внимание уделяется укреплению взаимного уважения и понимания между религиозными конфессиями.

Кардинал Джордж Джейкоб Кувакад выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Ватиканом, упомянув о роли визитов Папы Римского Иоанна Павла II и Франциска в нашу страну в развитии двусторонних отношений. Он оценил этот Меморандум как успешный результат отношений, укрепленных соглашением "О правовом статусе Католической Церкви в Азербайджанской Республике между Азербайджанской Республикой и Святым Престолом", подписанным 29 апреля 2011 года, что является показателем уважения и почтения к религиозным меньшинствам в стране.

Кардинал также выразил уверенность, что проекты, которые будут реализованы в рамках документа, сыграют важную роль в продвижении межрелигиозной гармонии и культурного разнообразия. Он выразил свою признательность президенту Ильхаму Алиеву за поддержку в подписании Меморандума.

В церемонии подписания принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана при Святом Престоле Ильгар Мухтаров.