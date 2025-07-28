MEDİA предупреждает: В Азербайджане распространяются deepfake-видео от имени госдеятелей

В ряде аккаунтов в социальных сетях опубликованы видео с заявлениями, якобы сделанными от имени ряда азербайджанских государственных деятелей. В действительности эти ролики являются сфабрикованными с применением технологии deepfake и не отражают реальность.

Об этом говорится в распространенном заявлении Агентства развития медиа (MEDİA).

«Речь идёт о грубых попытках манипуляции общественным мнением, осуществляемых определёнными кругами с использованием искусственного интеллекта. Сфальсифицированные видеоматериалы, распространяемые в информационном пространстве, являются частью целенаправленной кампании по дезинформации», - подчеркнули в агентстве.

MEDİA призвало граждан Азербайджана, журналистов и общественных деятелей проявлять бдительность и принципиальность в подобных случаях: «Получайте достоверную информацию исключительно из официальных источников - через государственные информационные агентства и профессиональные медиа. Особенно в условиях, когда фейковые кампании и распространение контента, созданного при помощи технологий deepfake, становятся всё более массовыми».