 В Бакинском суде дали показания потерпевшие, взятые в плен и заложники, а также раненые в результате нападений вооруженных сил Армении | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Бакинском суде дали показания потерпевшие, взятые в плен и заложники, а также раненые в результате нападений вооруженных сил Армении

First News Media21:20 - Сегодня
В Бакинском суде дали показания потерпевшие, взятые в плен и заложники, а также раненые в результате нападений вооруженных сил Армении

Сегодня в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и других многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, открытое судебное заседание проходило под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова). Каждому обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым они владеют, а также адвокаты для защиты.

В заседании участвовали обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в процессе, состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и т.д., а также разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевший Тахир Махмудов в своих показаниях сообщил, что 21 июля 2021 года получил тяжелые травмы в результате взрыва мины в Ходжалинском районе. Во время происшествия он работал охранником в одной из компаний на этой территории.

Джумшуд Гахраманов в своих показаниях заявил, что село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, где он проживал, подвергалось регулярному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении в ходе 44-дневной Отечественной войны 2020 года. 1 октября 2020 года один из снарядов упал в его двор. В результате был нанесен ущерб его дому, погиб скот. Отвечая на вопросы гособвинителя Фуада Мусаева, он сказал, что во время обстрела села были повреждены и другие дома, а житель села Хилал Хазиев был ранен.

Потерпевший Хилал Хазиев в своих показаниях подтвердил слова Дж. Гахраманова, сообщив, что 28 сентября 2020 года получил осколочное ранение в область лица в селе Джоджуг Марджанлы.

Поделиться:
233

Актуально

Мнение

Боязнь перемен или игнорирование реалий? В Иране пора осознать - Зангезурский ...

В мире

Перемирие между Таиландом и Камбоджей вступило в силу - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Бакинском суде дали показания потерпевшие, взятые в плен и заложники, а также ...

Общество

К осени в Баку на маршруты выйдут 200 новых экологичных автобусов

Общество

В Бакинском суде дали показания потерпевшие, взятые в плен и заложники, а также раненые в результате нападений вооруженных сил Армении

Сотрудница ASAN xidmət совершила кражу из дома азербайджанского футболиста

Молодые люди с инвалидностью добились успеха на международном музыкальном фестивале - ФОТО

СГБ задержала организаторов сети, занимавшейся техническими махинациями на экзаменах

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Французские спецслужбы проводили тайные встречи в созданной ими в Баку ассоциации для развлечений - СУД

Пенсии и пособия в Азербайджане будут выплачены в этот день

Сеть магазинов «DeFacto» в Баку оштрафована на крупную сумму

Погода на четверг: В Азербайджане ожидается до 41° тепла

Последние новости

Сахиба Гафарова встретилась с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом

Сегодня, 22:22

Азербайджанский тяжелоатлет завоевал 1 золотую и 1 серебряную медали на чемпионате Европы

Сегодня, 22:00

Перемирие между Таиландом и Камбоджей вступило в силу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:40

В Бакинском суде дали показания потерпевшие, взятые в плен и заложники, а также раненые в результате нападений вооруженных сил Армении

Сегодня, 21:20

Состоялось заседание Совместной межправительственной комиссии с Туркменистаном - ФОТО

Сегодня, 21:00

Сотрудница ASAN xidmət совершила кражу из дома азербайджанского футболиста

Сегодня, 20:40

Между Азербайджаном и Ватиканом подписан меморандум в области межрелигиозного диалога - ФОТО

Сегодня, 20:20

Азербайджан призвал международное сообщество оказать поддержку в разминировании территорий

Сегодня, 20:00

Молодые люди с инвалидностью добились успеха на международном музыкальном фестивале - ФОТО

Сегодня, 19:45

СГБ задержала организаторов сети, занимавшейся техническими махинациями на экзаменах

Сегодня, 19:30

Сахиба Гафарова: Без участия женщин невозможно построить устойчивый мир - ФОТО

Сегодня, 19:15

К осени в Баку на маршруты выйдут 200 новых экологичных автобусов

Сегодня, 19:00

Самвел Карапетян подал в суд на экс-депутата парламента Армении

Сегодня, 18:45

Трамп заявил, что не очень заинтересован в дальнейших контактах с Путиным

Сегодня, 18:30

Как отдыхающих заставляют платить за бесплатные пляжи в Баку?

Сегодня, 18:15

MEDİA предупреждает: В Азербайджане распространяются deepfake-видео от имени госдеятелей

Сегодня, 18:10

В Испании школьника подозревают в создании обнажённых фото одноклассниц с помощью ИИ

Сегодня, 17:53

Часть одного из районов Баку временно останется без света

Сегодня, 17:51

Пожары в Турции, Греции и Албании: тысячи эвакуированы, есть жертвы - ФОТО

Сегодня, 17:50

Google признала, что не предупредила 10 миллионов человек о землетрясении в Турции

Сегодня, 17:34
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45