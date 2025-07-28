В Бакинском суде дали показания потерпевшие, взятые в плен и заложники, а также раненые в результате нападений вооруженных сил Армении

Сегодня в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и других многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, открытое судебное заседание проходило под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова). Каждому обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым они владеют, а также адвокаты для защиты.

В заседании участвовали обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в процессе, состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и т.д., а также разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевший Тахир Махмудов в своих показаниях сообщил, что 21 июля 2021 года получил тяжелые травмы в результате взрыва мины в Ходжалинском районе. Во время происшествия он работал охранником в одной из компаний на этой территории.

Джумшуд Гахраманов в своих показаниях заявил, что село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, где он проживал, подвергалось регулярному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении в ходе 44-дневной Отечественной войны 2020 года. 1 октября 2020 года один из снарядов упал в его двор. В результате был нанесен ущерб его дому, погиб скот. Отвечая на вопросы гособвинителя Фуада Мусаева, он сказал, что во время обстрела села были повреждены и другие дома, а житель села Хилал Хазиев был ранен.

Потерпевший Хилал Хазиев в своих показаниях подтвердил слова Дж. Гахраманова, сообщив, что 28 сентября 2020 года получил осколочное ранение в область лица в селе Джоджуг Марджанлы.