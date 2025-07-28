АБР назначил нового регионального руководителя, включающего и Азербайджан

Азиатский банк развития (АБР) назначил Лею Гутиеррес (Leah Gutierrez) генеральным директором Департамента Центральной и Западной Азии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на банк, Гутиеррес будет курировать взаимодействие АБР с 11 странами (Афганистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбекистан).

Азербайджан является членом АБР с 1999 года.

АБР был основан в 1966 году, его штаб-квартира находится в Маниле (Филиппины). В состав банка входят 69 стран, из которых 50 расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.