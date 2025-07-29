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Великое возвращение: Прибывшим в агдамское село Хыдырлы семьям вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:45 - Сегодня
Великое возвращение: Прибывшим в агдамское село Хыдырлы семьям вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации земли. Сегодня семьям, прибывшим в село Хыдырлы Агдамского района были вручены ключи от их квартир.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на данном этапе в село Хыдырлы переселено 60 семей - 236 человек. Среди вернувшихся - семьи, ранее временно размещенные в различных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

В церемонии вручения ключей от домов семьям приняли участие представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Службы по восстановлению, строительству и управлению в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Выступившие поздравили жителей, вернувшихся в родной край, и пожелали им благополучной жизни.

Бывшим вынужденным переселенцам были вручены ключи от квартир на их исконных землях, и семьи заселились в новые дома. Государство построило для них частные жилые дома в селе Хыдырлы, создана современная инфраструктура. Здесь построены многофункциональное административное здание, клубно-общинный центр, рыночный комплекс, медпункт, отделение скорой медицинской помощи, гостевой дом для временного проживания работников образования и здравоохранения, объект бытового обслуживания, мастерская, полная средняя школа и ясли-детский сад.

08:35

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Хыдырлы Агдамского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в село Кенгерли Агдамского района, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе возвращается 60 семьи – 236 человек.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 50 тысяч человек.

К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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