Азербайджанские пограничники перехватили беспилотник с крупной партией наркотиков - ФОТО

Cотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза наркотических веществ на территорию страны.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл в зоне ответственности пограничного отряда «Горадиз», где в ходе оперативно-розыскных мероприятий было зафиксировано пересечение границы беспилотным летательным аппаратом, запущенным с территории Ирана.

В результате осмотра приграничной территории были обнаружены и изъяты 12 килограммов 100 граммов марихуаны и 399 таблеток метадона М-40, содержащих наркотические вещества.

По данному делу ведутся следственные действия.