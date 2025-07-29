В связи с матчем «Карабаха» режим работы метрополитена изменен

Изменения внесены в режим работы Бакинского метрополитена 30 июля в связи с матчем между футбольными клубами «Карабах» и ирландским «Шелберном» в Лиге чемпионов УЕФА.

Как сообщили в Бакинском метрополитене, учитывая интерес болельщиков к матчу, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, станции метро «Гянджлик», «Нариманов» и «28 Мая» будут работать в усиленном режиме.

Отметим, что намеченный на 30 июля матч «Карабах» – «Шелберн» начнется в 20:00.