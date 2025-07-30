 Волонтеры «MEDİA Könüllü» награждены за вклад в III Глобальный медиафорум в Шуше - ФОТО | 1news.az | Новости
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Волонтеры «MEDİA Könüllü» награждены за вклад в III Глобальный медиафорум в Шуше - ФОТО

First News Media14:10 - Сегодня
Волонтеры «MEDİA Könüllü» награждены за вклад в III Глобальный медиафорум в Шуше - ФОТО

Волонтеры проекта "MEDİA Könüllü", активно участвовавшие в организации III Шушинского Глобального медиафорума, прошедшего 19–21 июля на тему «Цифровые переходы: укрепление устойчивости информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта», были удостоены благодарностей.

Благодарственные письма вручил исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмайылов. Он высоко оценил усердие, профессионализм и ответственное отношение волонтёров, подчеркнув их вклад в успешное проведение Форума, сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство.

Сами волонтеры поделились впечатлениями от участия в мероприятии и рассказали о своей работе. В завершение церемонии всем участникам программы "MEDİA Könüllü" были вручены благодарственные письма.

Отметим, что в III Шушинском Глобальном медиафоруме приняли участие около 140 иностранных гостей из 52 стран, включая более 30 информационных агентств, 7 международных организаций, около 80 медиа-структур и представителей смежных сфер. В рамках форума были представлены международные проекты, прошли выставки и культурные мероприятия, а также подписаны многочисленные соглашения о сотрудничестве.

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