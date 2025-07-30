Совбез Турции обсудит мирный процесс между Баку и Иреваном

Совет национальной безопасности Турции включил в повестку сегодняшнего заседания вопрос нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как сообщают турецкие медиа, заседание пройдет под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Члены Совбеза обсудят вопросы укрепления безопасности Турции на фоне событий на Ближнем Востоке, борьбу с лесными пожарами в стране, ситуацию в Сирии, на Южном Кавказе, реализацию концепции «Турция без терроризма», в частности процесс разоружения террористической организации PKK после самороспуска и др.

Источник: Turkiye Gazetesi