Совбез Турции обсудит мирный процесс между Баку и Иреваном
Совет национальной безопасности Турции включил в повестку сегодняшнего заседания вопрос нормализации армяно-азербайджанских отношений.
Как сообщают турецкие медиа, заседание пройдет под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Члены Совбеза обсудят вопросы укрепления безопасности Турции на фоне событий на Ближнем Востоке, борьбу с лесными пожарами в стране, ситуацию в Сирии, на Южном Кавказе, реализацию концепции «Турция без терроризма», в частности процесс разоружения террористической организации PKK после самороспуска и др.
Источник: Turkiye Gazetesi
310