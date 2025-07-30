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В город Джебраил прибыла очередная группа переселенцев, им вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:40 - Сегодня
В город Джебраил прибыла очередная группа переселенцев, им вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Семьям, прибывшим сегодня в город Джебраил в составе очередной группы переселенцев, вручены ключи от новых домов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по прибытии в Джебраил сотрудниками ANAMA переселенцам была предоставлена подробная информация об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов. Им было рекомендовано держаться подальше от неизвестных объектов и предметов, а при возникновении подобных ситуаций сообщать в надлежащие органы.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также другие официальные лица.

Семьи с радостью приняли ключи и заселились в свои новые дома. Для переселенных семей в городе Джебраил, заново отстроенном по указанию главы государства, созданы все необходимые условия для проживания.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 50 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

08:40

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в город Джебраил возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в город Джебраил, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе возвращается 44 семьи – 166 человек.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 50 тысяч человек.

К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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