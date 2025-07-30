Трамп разрешит украинским беженцам оставаться в США до конца конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен разрешить украинским гражданам, прибывшим в США, оставаться в стране до завершения российско-украинского вооруженного конфликта.

Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли украинцам предоставлять убежище, американский лидер сказал: «Да. Полагаю, мы это сделаем».

По словам политика, в Соединенные Штаты приезжает много граждан Украины, и американские власти «работают с ними».