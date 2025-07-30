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Суд не изменил меру пресечения сыну Шахина Шихлинского, сам лидер диаспоры в розыске

First News Media12:13 - Сегодня
Суд не изменил меру пресечения сыну Шахина Шихлинского, сам лидер диаспоры в розыске

Суд оставил в силе меру пресечения сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Мутвали Шихлинского, арестованного на два месяца по делу «о насилии над представителем власти».

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, передает ТАСС.

"Шихлинский и его адвокат обжаловали постановление суда первой инстанции. Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменения. М.Шихлинский останется под стражей по 14 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский объявлен в розыск, обоснованием для розыска является «уголовная статья», сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в материалах.

Напомним, что после рейда против азербайджанцев, проведенного 27 июня в Екатеринбурге, местные правоохранительные органы 1 июля провели операцию по задержанию председателя азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского. Шихлинский находился в салоне движущегося автомобиля в момент, когда спецназовцы заблокировали машину и применили силу, задержав председателя азербайджанской диаспоры и его сына Мутвали Шихлинский. Мутвали, находившийся за рулем в момент задержания, растерялся и машинально подал машину назад, сбив сног одного из оперативников.

Мутвали был задержан именно по указанному эпизоду, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия к представителю власти).

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