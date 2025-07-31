Сирия заинтересована в «правильном взаимодействии» с Россией

Дамаск заинтересован в налаживании правильного взаимодействия между Сирией и Россией, заявил глава сирийского МИД Асаад аш-Шейбани на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Как вы знаете, отношения между российским и сирийским народами имеют исторический характер. Конечно, есть ряд моментов, которые определяют и осложняют эти отношения, - сказал он. - Мы сегодня представляем новую Сирию. Заинтересованы в налаживании правильного взаимодействия и отношений между нашими странами, которые бы основывались на сотрудничестве и взаимном уважении».

Сирия заинтересована в том, чтобы Россия была вместе с ней на пути реформирования страны, подчеркнул аш-Шейбани.

Источник: ТАСС