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В село Хыдырлы Агдамского района прибыла очередная группа переселенцев, им вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:05 - Сегодня
В село Хыдырлы Агдамского района прибыла очередная группа переселенцев, им вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Группа переселенцев, отправившаяся в родной край 31 июля, прибыла в село Хыдырлы Агдамского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 58 семьям, состоящим из 225 человек, были вручены ключи от новых частных жилых домов. В церемонии приняли участие представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Жители, вернувшиеся на родину, выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность доблестной Азербайджанской армии, нашим героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились за упокой душ наших шехидов, погибших на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает свыше 50 тыс. человек. К ним, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

08:35

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Хыдырлы Агдамского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в село Кенгерли Агдамского района, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе возвращается 58 семей – 225 человек.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 50 тысяч человек.

К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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