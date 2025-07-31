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Тегеран выставил счет Вашингтону: МИД Ирана требует компенсации за удары по ядерным объектам

First News Media10:20 - Сегодня
Тегеран выставил счет Вашингтону: МИД Ирана требует компенсации за удары по ядерным объектам

Вашингтон должен возместить ущерб, нанесенный иранской ядерной программе ударами Вооруженных сил США, прежде чем Тегеран согласится на возобновление переговорного процесса.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"США должны объяснить, почему напали на нас в разгар переговоров, и гарантировать, что это более не повторится <...>. Они должны компенсировать [Ирану] нанесенный ими ущерб", - сказал он в интервью газете Financial Times.

Источник: ТАСС

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