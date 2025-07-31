Глава Союза армян России готов «спасать» Армению - из Москвы, морально

Президент Союза армян России Ара Абрамян вновь вспомнил об Армении и объявил, что будет способствовать объединению «здоровых политических сил», выступающих против премьер-министра Никола Пашиняна на парламентских выборах в 2026 году.

Об этом он заявил ТАСС.

Сам при этом участвовать в выборах не планирует - только моральная поддержка, на расстоянии. Видимо, патриотизм - это когда наблюдаешь за катастрофой издалека и даешь советы через ТАСС.

По словам Абрамяна, действующий премьер-министр виноват буквально во всем: «в потере Карабаха, в росте цен, в передаче национальных активов иностранцам». Семь лет, по мнению главы диаспоры, прошли под знаком обмана, а сам народ стал «невольным соучастником трагедии».

Несмотря на полное отсутствие желания лично участвовать в политике, Абрамян готов «использовать все свои возможности» - не уточняя, что именно входит в этот внушительный арсенал. Возможно, пара громких интервью и моральная поддержка из центра Москвы. Но с оговоркой: «Только чтобы объединить тех, кто любит Родину».

С «заблуждающимися» Ара Абрамян обещает говорить по-доброму - объяснять им, что потерять бизнес не страшно, можно и снова разбогатеть (ну, если ты, конечно, не в Иреване, а в Москве), друзей тоже можно потерять - не беда, найдутся новые. Главное - не потерять Родину. Правда, сам Абрамян предпочел не рисковать ни бизнесом, ни окружением, ни даже московской резиденцией, и Родину любит исключительно на расстоянии: издалека виднее, и эмоций меньше. Ведь, что может быть благороднее, чем наставлять армянских избирателей с высот диаспорного комфорта?