Россия хочет видеть временного президента Сирии в Москве

Россия рассчитывает, что временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа примет участие в первом российско-арабском саммите, который пройдет в октябре.

Об этом, как передает ТАСС, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры в Москве с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани.

«Ну и, конечно, рассчитываем, что президент аш-Шараа сможет принять участие в первом саммите Россия - Лига арабских государств, который намечен на 15 октября», - сказал министр.

Российско-арабский саммит пройдет в Москве в октябре. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что новые власти Сирии получат от РФ приглашение на саммит.