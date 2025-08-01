Во время воздушной атаки на Киев поврежден Дом Азербайджана - ФОТО

В результате комбинированной воздушной атаки вооруженных сил России на столицу Украины Киев поврежден Дом Азербайджана.

Как сообщил АЗЕРТАДЖ директор Рады азербайджанцев Украины Эльшад Ибрагимов, в здании выбиты стекла с фасадной и тыльной сторон, повреждены жалюзи и мебель, пострадавших нет.

Отметим, что 31 июля Россия нанесла по Украине воздушный удар с применением более 300 ударных дронов и 8 ракет. Главной целью стал именно Киев. В городе причинен серьезный ущерб жилым домам, административным зданиям и инфраструктуре. Число погибших достигло 28 человек.

1 августа в Киеве объявлен день траура.