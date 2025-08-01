«Степанакерт», «Арцах», «Нагорный Карабах»?! ТАСС исправил заголовок, но оставил несуществующие топонимы в тексте - ФОТО

Российское государственное информационное агентство ТАСС внесло поправку в опубликованную 31 июля информацию о демонтаже памятника художнику Ивану Айвазовскому в Ханкенди.

В обновленной версии заголовка информации термин «Нагорный Карабах» заменен на «Карабах».

Тем не менее, в тексте новости содержится предложение, в котором одновременно с правильным названием города - Ханкенди, содержится и название «Степанакерт» - в части, где говорится о периоде установки памятника в 2021 году.

Напомним, что 31 июля ТАСС опубликовало новость под заголовком «В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому».

С заявлениями по этому поводу выступили МИД Азербайджана и Азербайджанское государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ.

Позже ТАСС заменил в заголовке «Степанакерт» на «Нагорный Карабах».

В данный момент новость на сайте ТАСС размещена под заголовком: «В Карабахе снесли памятник Айвазовскому». Однако в приписке к фотографии регион вновь указан, как «Нагорный Карабах».

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