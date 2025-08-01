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NEQSOL Holding получил золото и серебро 2025 Stevie® Awards за программу PARLA

First News Media16:38 - Сегодня
NEQSOL Holding получил золото и серебро 2025 Stevie® Awards за программу PARLA

NEQSOL Holding стал лауреатом премии 2025 Stevie® Awards for Great Employers, получив золотую и серебряную награды за стипендиальную программу PARLA, направленную на поддержку студенток и осуществляемую в сотрудничестве с Фондом Развития Образования. Холдинг удостоен золотой награды в категории “Достижения в области расширенных корпоративных образовательных программ” и серебряную награду в категории “Достижения в области разнообразия и инклюзивности”.

Премия Stevie® Awards, широко признанная как одна из ведущих в мире в области бизнеса, отмечает достижения организаций, которые вносят значимый вклад благодаря инновационным и целенаправленным инициативам. Двойное признание программы PARLA относит NEQSOL Holding к числу ведущих мировых компаний, приверженных идеям расширения возможностей и инклюзивного роста.

“Двойное признание программы PARLA – это и большая честь, и источник вдохновения,” – отметил председатель NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров. “Это достижение отражает нашу глубокую веру в преобразующую силу образования и инклюзивности. PARLA – это не просто программа, а приверженность делу воспитания нового поколения уверенных в себе, компетентных лидеров и предоставления молодым женщинам возможности для полноценной самореализации”.

Реализуемая NEQSOL Holding в сотрудничестве с Фондом Развития Образования, программа PARLA оказывает поддержку студенткам вузов посредством предоставления стипендий, возможностей для профессионального развития, обучения лидерству и программ наставничества. Миссия программы – предоставить молодым женщинам необходимые инструменты, уверенность в своих силах и голос, чтобы они смогли стать проводниками развития в своих сообществах и профессиональной среде.

Заявки на участие в премии Stevie® Awards оцениваются жюри, в состав которого входят авторитетные руководители, предприниматели, новаторы и преподаватели бизнеса со всего мира. В этом году жюри высоко оценили программу PARLA за её измеримый эффект, инклюзивный подход и долгосрочное видение:

· “Выдающееся достижение – здесь нечего добавить! Эта программа заслуживает всеобщее признание во всем мире”.

· “Эти усилия не только способствуют большей инклюзивности, но и помогают женщинам добиваться своих целей”.

· “Сильная заявка с впечатляющими результатами… Отличная работа!”

“Эти награды подтверждают, что наша приверженность людям, обучению и лидерству приносит результат не только внутри компании, но и получает признание на мировой арене,” – отметил Мерич Тунч, главный директор по человеческому капиталу NEQSOL Holding. “Мы искренне благодарны нашим партнёрам и международному жюри за их поддержку и веру в нашу миссию”.

По мере того, как NEQSOL Holding продолжает расширять своё глобальное влияние, такие программы, как PARLA, отражают её твёрдую приверженность социальной ответственности, расширению возможностей, инновациям и инклюзивному развитию.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в телекоммуникационной, энергетической, строительной, горнодобывающей и высокотехнологичной сферах.

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