Безнаказанность - приглашение к новой войне

Безнаказанность - пожалуй, одно из самых опасных явлений в международной политике.

Она возникает там, где нарушение международного права не влечет за собой реальных последствий, а агрессор получает основания считать, что и в дальнейшем сможет действовать, не понеся серьезных издержек за свои безответственные действия. Более того, подобное нарушение международного права перестает казаться рискованным предприятием, и вчерашний конфликт превращается в прецедент для завтрашнего.

История Азербайджана дает наглядное представление о том, к чему приводит подобная логика. Почти тридцать лет армянская оккупация азербайджанских территорий оставалась нерешенной проблемой, несмотря на международные документы, переговоры и многочисленные заявления о приверженности миру. За дипломатическими формулами скрывалась реальность, в которой сотни тысяч людей были лишены родных домов, а надежда на восстановление справедливости постепенно превращалась в ожидание без определенного срока.

Как подчеркнул президент Ильхам Алиев на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку, «по сути, переговорный формат был выстроен таким образом, чтобы конфликт не разрешался, а оставался «замороженным»; судя по всему, среди ведущих мировых держав существовал консенсус по этому вопросу».

Тогда от Азербайджана, по существу, ожидали бесконечного терпения. Предполагалось, что переговорный процесс может продолжаться годами, а то и десятилетиями, тогда как последствия оккупации останутся проблемой прежде всего самого Азербайджана. Но у любого терпения есть предел, особенно когда речь идет о суверенитете государства, правах его граждан и возможности вернуться на собственную землю.

«Мы не собирались вечно оставаться оккупированной страной, народом, чьи элементарные права человека бесконечно нарушаются», - заявил Ильхам Алиев. За этой фразой стоит принципиальная позиция Баку. Мирные переговоры имеют смысл, пока они ведут к урегулированию, а не служат удобным способом сохранить существующее положение вещей.

Азербайджан участвовал в дипломатическом процессе, но не согласился сделать замороженный конфликт постоянным условием своего существования. Когда стало очевидно, что переговоры не приводят к результату, страна воспользовалась своим законным правом на самооборону. Вторая Карабахская война 2020 года и антитеррористическая операция 2023 года завершили оккупацию, позволив восстановить территориальную целостность и суверенитет в пределах международно признанных границ.

Это принципиальный момент. Речь идет не о том, что военная сила должна подменять дипломатию. Речь о том, что дипломатия теряет смысл, когда одна сторона рассчитывает сохранить захваченное, а другая должна бесконечно ждать исполнения международных требований. Если мирный процесс не способен приблизить решение, само его продолжение еще не означает, что мир становится ближе.

Право, которое пришлось обеспечить самостоятельно

Показательна судьба четырех резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в 1993 году. Они требовали незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, однако на протяжении трех десятилетий так и не были исполнены. Международное сообщество располагало правовыми решениями, но не обеспечило их реализацию.

И здесь возникает вполне резонный вопрос: какова цена решений международных организаций, если их выполнение зависит исключительно от доброй воли тех, кому они адресованы? Документ, за которым не стоит действенный механизм исполнения, способен зафиксировать правовую позицию, но сам по себе не гарантирует восстановления нарушенных прав. Более того, длительное бездействие создает опасное впечатление, будто международные нормы можно соблюдать избирательно.

На встрече в формате «ШОС плюс» в Бишкеке 1 сентября Ильхам Алиев вновь обратил внимание на эту проблему. Президент отметил, что резолюции Совета Безопасности ООН были реализованы спустя тридцать лет, причем Азербайджан восстановил свою территориальную целостность собственными усилиями, без участия ООН в исполнении этих решений. Он также подчеркнул необходимость механизмов, которые позволяли бы обеспечивать выполнение резолюций в кратчайшие сроки.

Для Баку это не отвлеченный спор о реформе международных институтов. Азербайджан на собственном опыте столкнулся с разрывом между провозглашенными принципами и реальной практикой. Армения не подверглась санкциям за оккупацию, этнические чистки и разрушение азербайджанского исторического и религиозного наследия на захваченных территориях. Именно этот контраст Ильхам Алиев называет проявлением двойных стандартов.

Двойные стандарты опасны не только несправедливостью по отношению к конкретной стране. Они подрывают доверие к международному праву в целом. Если государства видят, что последствия нарушения правил определяются не тяжестью самого нарушения, а политической конъюнктурой, возникает соблазн проверять границы допустимого. А когда подобный расчет становится частью государственной политики, риск новых конфликтов возрастает.

Победа, после которой нужно остановиться

Однако азербайджанский опыт важен не только тем, как была прекращена оккупация. Не менее существенен вопрос, что произошло после восстановления территориальной целостности. Победа открыла перед страной возможность продолжить силовое противостояние, руководствуясь накопленными обидами и стремлением наказать противника. Баку выбрал другой путь - предложил мир.

«Мы были инициаторами мирного соглашения с Арменией, потому что не хотели вечных войн и не хотели мстить», - сказал Ильхам Алиев. И далее сформулировал мысль, в которой заключен один из главных уроков азербайджанского опыта: «Я всегда говорю, что мы отомстили на поле боя, и не следует идти дальше, иначе это будет бесконечная война».

В этих словах нет призыва забыть прошлое или отказаться от справедливой оценки произошедшего. Напротив, речь идет о понимании границы, за которой восстановление справедливости может уступить место бесконечной цепи возмездия. Если каждая сторона считает необходимым нанести следующий удар за предыдущий, даже военная победа не становится окончанием конфликта. Она лишь открывает очередной его этап.

Азербайджанский подход исходит из другого понимания результата войны. Государство должно восстановить нарушенные права, обеспечить свою безопасность и создать условия, при которых новые столкновения теряют смысл. Мирное соглашение, парафированное Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне в августе 2025 года, стало важным шагом в этом направлении. Сам факт перехода от многолетнего противостояния к поиску практических форм сотрудничества показывает, что завершение войны требует политической воли не меньше, чем ее ведение.

При этом мир нельзя считать гарантированным лишь потому, что стороны поставили подписи под документом или объявили о намерении нормализовать отношения. Он нуждается в последовательных действиях, взаимном уважении суверенитета и отказе от реваншистских целей. Не менее важно, чтобы извне азербайджано-армянский процесс не превращали в инструмент давления на одну из сторон и не подменяли нормализацию попытками навязать собственные представления о допустимых решениях.

Почему же войны начинаются вновь и вновь? По мнению Ильхама Алиева, их корни во многом связаны с агрессией, амбициями, чувством превосходства и убежденностью в собственной безнаказанности. Когда руководство страны считает себя вправе распоряжаться судьбой соседей, а цена такого решения кажется приемлемой, дипломатические предупреждения редко оказываются достаточным сдерживающим фактором.

Поэтому предотвращение конфликтов требует большего, чем призывы к диалогу. Необходимо добиваться того, чтобы международные обязательства выполнялись, нарушения не оставались без последствий, а суверенитет государств не зависел от того, насколько влиятельны их союзники. Одновременно победившая сторона должна понимать, что устойчивый мир невозможно построить на бесконечном унижении проигравшего. Требовательность в вопросах безопасности и готовность к политическому урегулированию не противоречат друг другу - при условии, что мир не означает отказа от собственных законных прав.

Азербайджан прошел путь от страны, чьи территории оставались под многолетней оккупацией, до государства, которое восстановило свой суверенитет и выступило с инициативой мирного соглашения. Этот опыт не следует механически переносить на любой конфликт: у каждого противостояния своя история, свои участники и обстоятельства. Но один вывод универсален. Нельзя бесконечно поддерживать иллюзию урегулирования, оставляя первопричины конфликта нетронутыми, и нельзя рассчитывать на прочный и справедливый мир, если агрессия оказывается выгоднее соблюдения права.

В конечном счете война заканчивается не тогда, когда одна сторона исчерпывает возможности продолжать борьбу, а тогда, когда появляются условия для прекращения вражды. Для этого нужны и сила, способная защитить государство от агрессии, и политическая воля остановиться после достижения законных целей. Азербайджанский опыт показывает, что эти два условия могут сочетаться.

Международному сообществу стоит извлечь из него еще один урок. Справедливость, которую приходится восстанавливать исключительно собственными силами, - свидетельство неэффективности международной системы, ее серьезного сбоя. Чтобы новые войны не повторяли старые сценарии, необходимо добиться того, чтобы нарушение международного права неизбежно влекло за собой жесткие последствия. И одновременно признать, что подлинная победа должна открывать дорогу к миру, а не становиться оправданием для следующей войны.