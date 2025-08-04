Фуад Халилов назначен членом Правления Управления Государственного заповедника «Ичери-шехер»

Фуад Халилов назначен членом Правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери-шехер».

Фуад Халилов начал свою трудовую деятельность в ведущих банках страны и за 17 лет работы в финансовом секторе на различных руководящих должностях приобрёл богатый профессиональный опыт. После деятельности в банковской сфере он продолжил работу в сфере страхования, где занимал должность председателя Наблюдательного совета страховой компании.

Затем он занимал руководящие должности в ряде компаний, специализирующихся в области телекоммуникаций, входящих в состав NEQSOL Holding. Также он работал советником Правления Государственного агентства занятости, что позволило ему получить опыт и в сфере государственного управления.

С апреля 2025 года Фуад Халилов работает в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери-шехер» в должности руководителя аппарата.

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 1 августа 2025 года, Фуад Халилов назначен членом Правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери-шехер».