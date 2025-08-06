В США началось уголовное расследование в отношении проармянского сенатора Шиффа

Проармянского сенатора Адама Шиффа (демократ, от американского штата Калифорния) подозревают в ипотечном мошенничестве.

Прокуратура штата Мэриленд начала уголовное расследование в отношении законодателя.

Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Федеральное агентство по жилищному финансированию полагает, что Шифф мог неоднократно предоставлять недостоверные банковские документы и сведения об имуществе, чтобы добиться более выгодных условий для займа. В зависимости от ситуации он указывал в качестве своего основного места жительства дом либо в Мэриленде, либо в Калифорнии.

Источник: ТАСС