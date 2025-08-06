Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие

Россия во время переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом показала, что она теперь больше настроена на перемирие с Украиной.

Как передает РБК-Украина, об этом президента Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.

Он напомнил, что поговорил с президентом США Дональдом Трампом после того, как Уиткофф посетил Москву.

"Мы обсудили, что звучало в Москве. Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни Соединенные Штаты", - подчеркнул Зеленский.

Также, по словам президента, Украина предложила партнерам в ближайшее время провести встречу советников по вопросам безопасности, чтобы скоординировать общую позицию и общий взгляд.