Центральный парк Баку будет расширен на 21 гектар - к его территории присоединят участок в районе станции метро «Низами».

Таким образом, будет сформирован единый зелёный пояс в центре столицы.

Как сообщает агентство Report, об этом заявил руководитель сектора по связям с общественностью Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиз Идрисоглу.

По его словам, существующая площадь Центрального парка составляет около 36 гектаров. После объединения с прилегающим участком возле станции метро «Низами» общий размер зелёной зоны составит примерно 57 гектаров.

«С учётом климатических условий, особенностей флоры и состояния окружающей среды, здесь будут проведены масштабные озеленительные работы. На расширенной территории появится густая лесоподобная зона с разнообразными видами деревьев. Кроме того, особое внимание будет уделено сохранению исторических зданий, расположенных по соседству», — подчеркнул представитель комитета.