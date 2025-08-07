 Трамп призвал страны Ближнего Востока присоединиться к Авраамовым соглашениям | 1news.az | Новости
Трамп призвал страны Ближнего Востока присоединиться к Авраамовым соглашениям

First News Media16:50 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп призвал все страны Ближнего Востока присоединиться к Авраамовым соглашениям, предполагающим улучшение отношений с Израилем.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, теперь, когда ядерный арсенал Ирана «полностью уничтожен», для США крайне важно, чтобы все страны ближневосточного региона присоединились к Авраамовым соглашениям. Глава Белого дома уверен, что это обеспечит мир в странах Ближнего Востока.

Трамп называл Авраамовы соглашения одним из главных достижений своего первого президентского срока (2017 — 2021 годы). В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с израильским государством объявил Судан.

До этого Израиль из арабских государств имел дипломатические отношения лишь с Египтом (1979 год) и Иорданией (1994 год).

