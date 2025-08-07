 Нетаньяху заявил о намерении Израиля взять под военный контроль всю Газу | 1news.az | Новости
Нетаньяху заявил о намерении Израиля взять под военный контроль всю Газу

First News Media20:20 - Сегодня
Израиль планирует взять под военный контроль весь сектор Газа, но в дальнейшем передать управление вооруженным силам арабских стран, которые смогут "правильно" управлять территорией.

Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Мы намерены это сделать", - сказал он, отвечая на вопрос, собирается ли Израиль взять под контроль всю прибрежную полосу протяжённостью 26 миль. "Мы не хотим оставаться там. Мы хотим создать периметр безопасности. Мы не хотим управлять Газой, не хотим находиться там в качестве правящей силы", - пояснил он.

По словам Нетаньяху, цель Израиля - передать Газу "арабским силам", которые будут управлять территорией так, чтобы она не представляла угрозы для Израиля и обеспечивала достойную жизнь для жителей анклава.

Заявление прозвучало на фоне международной критики в адрес Израиля за гуманитарную ситуацию в Газе, а также на фоне споров о будущем послевоенного управления анклавом.

