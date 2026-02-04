 Председатель ЦБА обнародовал прогнозы по экономическому росту и балансу текущих операций | 1news.az | Новости
Председатель ЦБА обнародовал прогнозы по экономическому росту и балансу текущих операций

First News Media12:18 - Сегодня
Обнародованы прогнозы экономического роста и баланса текущих операций на 2026–2027 годы.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на состоявшейся сегодня пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

Талех Кязимов сообщил, что «в 2026 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) прогнозируется на уровне 2,4%, а рост ВВП по ненефтегазовому сектору — на уровне 4%». Он добавил: «В 2027 году ожидается, что рост ВВП составит 2,9%, а рост в ненефтегазовом секторе — 4,3%».

Талех Кязимов отметил, что прогноз баланса текущих операций (БТО) в среднесрочной перспективе остается положительным, и в текущем году профицит БТО ожидается на уровне 2,8–3 миллиарда долларов США: «В прогнозах средняя цена за баррель нефти предусмотрена на уровне 64 долларов США, а газа — на уровне 269 долларов США».

«В 2027 году ожидается, что профицит БТО составит 2,7–2,8 миллиарда долларов США», — подчеркнул он.

Гафар Агаев

