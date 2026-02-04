ЦБА перевел Министерству финансов нереализованные в прошлом году 541 млн долларов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) перевел Министерству финансов 541 миллион долларов, которые не были проданы на валютном рынке в прошлом году.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязимов на состоявшейся сегодня пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

Т. Кязимов отметил: «В последующие месяцы, в случае возникновения спроса, мы используем эти средства на валютном рынке. Однако население по-прежнему больше продавало валюту, чем покупало. С учетом суммы трансфера, было продано примерно на 400–450 миллионов долларов меньше, так как спрос отсутствует».

Председатель подчеркнул: «В январе на валютном рынке не наблюдалось особого роста. Было продано около 300–350 миллионов долларов, в то время как по плану должно было быть реализовано около 700 миллионов долларов. В операциях с наличной валютой зафиксирован самый низкий показатель за последние 3–4 года — отрицательное сальдо в размере 18 миллионов долларов. На валютном рынке сохраняется стабильность, и риски не просматриваются».

Гафар Агаев