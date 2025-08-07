В Гахе микроавтобус с сотрудницами детсада врезался в столб

В Гахском районе попали в ДТП сотрудники детского сада, возвращавшиеся с отдыха.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл накануне вечером на участке автомобильной дороги Гах-Илису, проходящем через село Гахбаш.

Пассажирский микроавтобус, двигавшийся из села Илису в город Гах, потерял управление и врезался в придорожный столб.

В результате аварии различные травмы получили находившиеся в микроавтобусе жительницы села Гум: 65-летняя Ханпери Нурмамедова, 64-летняя Марьят Исагова, 64-летняя Галя Султанова, а также ещё три человека, чьи личности пока не установлены.

Пострадавших доставили в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Центральной районной больницы города Гах. Все они являются сотрудницами детского сада села Гум Гахского района.

По факту ДТП ведётся расследование в Гахском районном отделении полиции.