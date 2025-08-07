В Азербайджане установлены новые расценки для операторов связи

Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана приняла решение о регулировании тарифов в сфере телекоммуникаций.

Документ, подписанный министром Рашадом Набиевым, устанавливает единые расценки для всех операторов связи в стране.

Согласно новому постановлению, подключение стационарного телефона к сети общего пользования будет стоить 30 манатов с учетом НДС. В эту сумму входит выделение номера и подключение (включая повторное) на расстоянии до 100 метров от точки доступа.

Ежемесячная абонентская плата за пользование фиксированным телефоном составит 3,5 маната с НДС для физических лиц и 7 манатов – для юридических.

Для пользователей факсимильных аппаратов установлена ежемесячная плата в размере 0,50 маната с НДС.

Междугородние звонки с фиксированных телефонов будут тарифицироваться по ставке 0,03 маната за минуту с НДС. При этом в выходные, праздничные дни и в ночное время (с 00:00 до 08:00) в будние дни будет действовать скидка – коэффициент 0,8 к базовому тарифу.

Для звонков с таксофонов установлены следующие тарифы: городские вызовы – 0,02 маната за минуту, междугородние – 0,05 маната за минуту (с учетом НДС).

Международные звонки со всех видов телефонов (мобильных, стационарных, таксофонов) будут стоить 0,50 маната за минуту с НДС.

В рамках системы переноса номеров сотовые операторы будут платить ежегодный взнос в размере 0,65 маната без НДС за каждый номер. Плата за активацию номера, переоформление, выдачу дубликата или аннулирование составит 0,30 маната без НДС за каждую операцию.

Стоит отметить, что эти тарифы являются обязательными для всех операторов фиксированной и мобильной связи, работающих по лицензии в сети общего пользования Азербайджана.

