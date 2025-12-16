 Жертвы домашнего насилия не будут платить госпошлину за выдачу охранного ордера | 1news.az | Новости
Общество

Жертвы домашнего насилия не будут платить госпошлину за выдачу охранного ордера

First News Media20:00 - Сегодня
Пострадавшие от домашнего насилия не будут платить государственную пошлину при подаче заявления на выдачу долгосрочного охранного ордера.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О государственной пошлине" будут обсуждены на пленарном заседании Милли Меджлиса 19 декабря.

В действующем документе говорится, что выдача охранного ордера на длительный срок (от 60 до 180 дней) пострадавшим осуществляется судом, если в заявлении о домашнем насилии отсутствуют признаки уголовного преступления.

В настоящее время, согласно Закону "О государственной пошлине", за подачу заявления по делу, рассматриваемому в специальной процедуре, установлена госпошлина в размере 100 манатов, в то же время бюджетные организации освобождаются от этих платежей за иски, другие заявления или жалобы, поданные в суды.

