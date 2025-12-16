Жертвы домашнего насилия не будут платить госпошлину за выдачу охранного ордера

Пострадавшие от домашнего насилия не будут платить государственную пошлину при подаче заявления на выдачу долгосрочного охранного ордера.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О государственной пошлине" будут обсуждены на пленарном заседании Милли Меджлиса 19 декабря.

В действующем документе говорится, что выдача охранного ордера на длительный срок (от 60 до 180 дней) пострадавшим осуществляется судом, если в заявлении о домашнем насилии отсутствуют признаки уголовного преступления.

В настоящее время, согласно Закону "О государственной пошлине", за подачу заявления по делу, рассматриваемому в специальной процедуре, установлена госпошлина в размере 100 манатов, в то же время бюджетные организации освобождаются от этих платежей за иски, другие заявления или жалобы, поданные в суды.