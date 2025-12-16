14-летняя невеста: «Они собирались ждать, пока мне исполнится 18 лет» - ВИДЕО

Девушка, которую пытались выдать замуж в селе Ойсузлю Товузского района, прокомментировала ситуацию после того, как свадебная церемония была предотвращена государственными органами.

Как сообщает teleqraf.az, Н. Аскерова заявила, что свадебной церемонии не было:

«Проводился лишь обряд “хяри” (согласие). Ни свадьбы, ни помолвки не было. С будущим женихом я познакомилась в горах. Его родители тоже знали. Они пришли, чтобы получить согласие, но и это не состоялось».

По словам Н. Аскеровой, со стороны семьи жениха пришли всего 5–6 человек:

«Как я уже сказала, они пришли, чтобы получить "согласие", и мероприятие проводилось именно по этому поводу. Они собирались ждать, пока мне исполнится 18 лет. После достижения совершеннолетия должна была состояться свадьба».

Н. Аскерова также сообщила, что хотела продолжить обучение, но не смогла из-за отсутствия средств:

«Я училась в полной средней школе села Ойсузлю имени Махира Алекперова. Ушла из школы после шестого класса. Причиной стала бедность. Позже я снова обратилась в школу, но меня не приняли, сказали, что в этой школе нет мест».

Напомним, что в Товузский районный отдел полиции поступила информация о проведении свадебной церемонии девочки 2011 года рождения в селе Юхары Ойсузлю.

Сотрудники полиции предотвратили проведение свадьбы, и родители сторон были приглашены в местный отдел полиции.

С ними были проведены профилактические беседы, разъяснены требования законодательства, и в их отношении был составлен административный протокол, который был направлен в суд.

Решением суда один из родителей был подвергнут административному аресту сроком на 1 месяц.