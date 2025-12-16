Самое дорогое имущество Руфата Гаджиева снято с ареста и возвращено ему - СПИСОК

Возвращена большая часть имущества бывшего руководителя Куба-Хачмазского регионального управления образования Руфата Гаджиева, приговорённого к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы по обвинению в получении взятки.

Как сообщает Qafqazinfo, конфискованы были лишь два его дома в городе Куба и несколько пустующих земельных участков, расположенных по разным адресам.

Средняя рыночная стоимость данного имущества оценивается в 164 тысячи манатов.

По представлению Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре с ареста было снято другое имущество, оформленное на самого Руфата Гаджиева, его родителей, супругу и дочь, в том числе:

- квартира в городе Хырдалан Абшеронского района;

- автомобиль марки Jeep (примечание: он пытался продать его после возбуждения уголовного дела);

- квартиры, расположенные на проспекте Гейдара Алиева в городе Куба и ещё по трём адресам;

- земельные участки в сёлах Тенгяалты, II Нюгеди Кубинского района, а также на территории города.

Отмечается, что Руфат Гаджиев не согласился с приговором Сумгайытского суда по тяжким преступлениям. В настоящее время рассматривается его апелляционная жалоба.