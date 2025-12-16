Вынесен приговор руководителю реабилитационного центра, в котором пациент умер в результате пыток

Завершился судебный процесс по делу Парвиза Гасанова, скончавшегося в реабилитационном центре «Həyat üçün şans» в селе Фатмаи Абшеронского района.

Как передает Qafqazinfo, по делу осуждены пять человек.

Руководитель центра Эльгиз Алханов признан виновным по статьям 144.3, 309.2, 32.3 и 310 (похищение человека, превышение должностных полномочий и присвоение полномочий должностного лица) УК. Суд приговорил его к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Сотрудникам центра причастных к делу - Мустафе, Бахрузу и Абульфату, а также водителю Ниямеддину - назначено условное наказание.

Следствием было установлено, что один из близких П.Гасанова связался с реабилитационным центром, увидев его рекламу по телевидению, и попросил помочь с лечением.

Стороны согласовали условия, включая размер оплаты. После этого сотрудники центра выехали в Гёйгёль, где насильно забрали Парвиза Гасанова и привезли его в село Фатмаи.

Мужчина отказался от принудительного лечения, после чего его избили. Не получив медицинской помощи, Парвиз Гасанов на следующий день скончался.

