Вынесен приговор руководителю реабилитационного центра, в котором пациент умер в результате пыток
Завершился судебный процесс по делу Парвиза Гасанова, скончавшегося в реабилитационном центре «Həyat üçün şans» в селе Фатмаи Абшеронского района.
Как передает Qafqazinfo, по делу осуждены пять человек.
Руководитель центра Эльгиз Алханов признан виновным по статьям 144.3, 309.2, 32.3 и 310 (похищение человека, превышение должностных полномочий и присвоение полномочий должностного лица) УК. Суд приговорил его к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Сотрудникам центра причастных к делу - Мустафе, Бахрузу и Абульфату, а также водителю Ниямеддину - назначено условное наказание.
Следствием было установлено, что один из близких П.Гасанова связался с реабилитационным центром, увидев его рекламу по телевидению, и попросил помочь с лечением.
Стороны согласовали условия, включая размер оплаты. После этого сотрудники центра выехали в Гёйгёль, где насильно забрали Парвиза Гасанова и привезли его в село Фатмаи.
Мужчина отказался от принудительного лечения, после чего его избили. Не получив медицинской помощи, Парвиз Гасанов на следующий день скончался.
