В Баку прооперирована 9-летняя девочка с синдромом Рапунцель - ФОТО

30 июля 2025 года жительница Гахского района (2016 г.р.) была госпитализирована в Клинический медицинский центр с жалобами на тошноту, отсутствие аппетита и боль в животе.

После проведённых радиологических исследований ей был поставлен диагноз трихофагия (волосяной безоар в желудке), и она была переведена в отделение детской хирургии, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Клинического медицинского центра.

Операция гастротомии была проведена при участии заведующего отделением Ильгара Хагвердиева и врача Биннета Софиева - хирургическая операция, проведённая на желудке 9-летнего ребёнка, завершилась успешно, и скопление волос было удалено. В настоящее время лечение продолжается в отделении детской хирургии, состояние пациентки оценивается как стабильное.

*Трихофагия, также называемая синдромом Рапунцель или расстройством поедания волос, - это рецидивирующее психологическое расстройство, при котором человек выщипывает, ест или проглатывает волосы.