Илон Маск поделился постом об Азербайджане - ВИДЕО

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, а также владелец X (ранее Twitter), опубликовал в указанной соцсети пост, связанный с Азербайджаном.

И.Маск репостнул в социальной сети информацию о том, что в данный момент мобильное приложение Х является новостным приложением №1 в Азербайджане по загрузкам среди новостных сервисов – свой репост миллиардер сопроводил изображением азербайджанского флага.

Напомним, что X - это обновлённая соцсеть Twitter под управлением Илона Маска, позиционирующаяся как универсальная платформа для общения, новостей и сервисов.