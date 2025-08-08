В Баку закрыли несколько объектов из-за угрозы пожара - ФОТО - ВИДЕО

В Наримановском районе города Баку приостановлена деятельность нескольких объектов, представляющих пожарную опасность.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в ходе проверки цехов по производству бумажной продукции и фасовке автомобильных масел, а также склада кровельных материалов, были выявлены многочисленные нарушения в области пожарной безопасности. Эти нарушения создавали прямую угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства, передает 1news.az.

«Были приняты решения о приостановке деятельности цехов и склада, где были обнаружены факты грубого нарушения норм и правил пожарной безопасности. Один экземпляр решений был вручен представителям объектов», — подчеркнули в сообщении.