Масштабная социальная поддержка: 106 тысяч семей шехидов и ветеранов получают ежемесячные выплаты

В рамках масштабной социальной поддержки членов семей шехидов и участников войны, реализуемой после Отечественной войны, 106 тысячам граждан - членам семей шехидов и ветеранам - назначено 119 тысяч ежемесячных социальных выплат, а 25 тысячам выплачена единовременная помощь.

Об этом 1news.az сообщили в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения.

Программа обеспечения жильем семей шехидов и лиц с инвалидностью в связи с войной была расширена в 5 раз, им предоставлено 6,8 тыс. квартир и индивидуальных домов, а инвалидам войны - 567 автомобилей. 11 тыс. граждан - членам семей шехидов и участникам войны оказана 83,7 тыс. услуг социально-психологической поддержки и реабилитации. 2,3 тыс. лиц с инвалидностью, связанной с войной, получили 76 тыс. средств реабилитации, в том числе 493 человека - 611 высокотехнологичных современных протезов. Кроме того, 27 тыс. человек, членов семей погибших и участников войны, были трудоустроены, в том числе 12,9 тыс. человек - привлечены к участию в программе самозанятости.

Данный пакет социальной поддержки охватил в общей сложности 131 тыс. человек, которым была оказана 391 тыс. услуг поддержки.