В Баку задержаны 6 человек, подозреваемых в краже мотоциклов и скутеров

В Низаминском районе зарегистрирован случай кражи - неизвестные лица ночью угнали мотоцикл, принадлежащий одному из жителей столицы.

В ходе операции, проведённой сотрудниками 25-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции, были задержаны 2 подозреваемых в совершении указанного преступления, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе мероприятий, проведённых сотрудниками 22-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции, задержаны 4 человека, укравшие скутер стоимостью 2000 манатов, принадлежащий одному из граждан.

По данным фактам ведётся расследование.