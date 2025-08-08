Азербайджан: От военной победы к прочному миру и новому уровню стратегического партнерства

Сегодня Баку вновь демонстрирует миру не только умение успешно завершать военные конфликты, но и способность создавать прочные условия для долгосрочного мира, тем самым укрепляя свое влияние и авторитет на международной арене.

Заявления президента США Дональда Трампа, который охарактеризовал предстоящую встречу в Вашингтоне как «исторический саммит мира», и госсекретаря Марко Рубио, назвавшего готовящуюся к подписанию в Белом доме Совместную декларацию - документ, подтверждающий мирный характер отношений между Азербайджаном и Арменией, - «отправной точкой для полноценного мирного договора», ярко подчеркивают важность текущего этапа в региональной политике.

Для Азербайджана, который после исторической победы в Отечественной войне не только укрепил свои позиции, но и занял ключевое место в дипломатической повестке Южного Кавказа, эта встреча становится знаковым событием на пути к устойчивому миру и новому уровню стратегического сотрудничества.

Под четким руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан достиг всех своих ключевых целей: в 2020 году страна в Отечественной войне освободила свои территории и заставила Армению подписать акт капитуляции. Впоследствии Баку сосредоточился на закреплении победы, проведя ряд локальных операций, включая «Операцию Возмездие», которая существенно ослабила остатки армянской армии и незаконные вооруженные формирования, а также обеспечила создание пограничного пункта в Лачине.

В 2023 году в ходе 24-часовой антитеррористической операции Азербайджан полностью восстановил суверенитет над своими землями - достижение, не имеющее аналогов за последние 80 лет. Одновременно с военной победой Президент Ильхам Алиев добился и мира, задав новую стратегическую повестку, которая сегодня укрепляет позиции Азербайджана как в регионе, так и на международной арене.

Помимо того, что он стал победителем в войне, Президент Ильхам Алиев является также инициатором мирной повестки. Азербайджан представил Армении 5 основных принципов, которые легли в основу мирного договора.

Эти принципы включают: признание суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга; отказ от территориальных претензий друг к другу; обязательство не применять силу и не угрожать ее применением друг другу; демаркация и делимитация границ, установление дипломатических отношений; открытие коммуникаций.

Кроме того, текст мирного договора также был подготовлен Азербайджаном.

Как известно, Азербайджан выдвинул два основных условия для подписания мирного договора с Арменией: внесение в Конституцию Армении изменений, устраняющих ее территориальные претензии к Азербайджану, и роспуск Минской группы ОБСЕ. Совместная декларация, которую подпишут лидеры, предполагает направление Азербайджаном и Арменией совместного обращения генеральному секретарю ОБСЕ о роспуске Минской группы. Также в ней признается необходимость принятия дальнейших шагов в направлении подписания и ратификации Соглашения о межгосударственных отношениях и установлении мира - после парафирования его текста. Это означает, что условие Баку об изъятии из Конституции Армении территориальных притязаний к Азербайджану подтверждается как необходимое для заключения мирного договора.

Президент постоянно подчеркивал, что Зангезурский коридор должен быть открыт и будет открыт. Азербайджан добился реализации этой цели - это будет специальный режим для одной единственной коммуникации в рамках большого процесса разблокировки. И это станет суверенным решением Армении при участии США.

Беспрепятственность и международные гарантии безопасности, о которых говорил Президент Ильхам Алиев, имплементируются в рамках соглашения Армении и США, которое предусматривает передачу под американский контроль участка, соединяющего основную часть Азербайджана с Нахчываном через Сюникскую область Армении. Иреван принял и это условие Баку.

Все это подтверждает статус-кво, созданный Азербайджаном в регионе.

Политолог Егяна Гаджиева отмечает, что ключ к дипломатическим успехам Азербайджана заключается в комплексном и стратегическом подходе страны к внешней политике. По ее мнению, Баку использует дипломатию не просто как инструмент, а как мощный механизм для достижения национальных целей, одновременно укрепляя региональную безопасность и продвигая интересы глобальных игроков на Южном Кавказе.

Она также подчеркивает значимость предстоящей встречи в Вашингтоне, рассматривая ее как важный этап на пути к завершению затяжного конфликта и переходу к новому уровню стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами.

Свое видение ситуации политолог озвучила в интервью 1news.az.

«На мой взгляд, ключ к успеху и дипломатическим победам Азербайджана заключается в том, что страна использует дипломатию не просто как инструмент, а как эффективный механизм и стратегию для достижения своих целей во внешней политике. Азербайджан умело сочетает защиту собственных интересов с укреплением региональной безопасности, а также продвигает интересы глобальных игроков, действующих в балансе сил на Южном Кавказе. Такая комплексная и взвешенная дипломатия позволяет стране уверенно закреплять свое влияние и играть ключевую роль в регионе.

В последние годы Азербайджан все более активно демонстрирует свою уникальную дипломатическую концепцию. Эта серия дипломатических побед, на мой взгляд, началась еще до 2020 года, однако именно после этого периода мир по-настоящему признал как успехи, так и совершенство азербайджанской дипломатии.

Она заключается в том, что Азербайджан не просто использует, а мобилизует инструменты и стратегии для достижения не только своих целей во внешней политике и защиты собственных интересов, но и включает в этот процесс укрепление безопасности в регионе, а также продвижение интересов глобальных игроков, действующих на Южном Кавказе.

Что касается сегодняшней встречи и ее повестки, стоит отметить, что она стала очередной демонстрацией дипломатического мастерства Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Во время форума в Шуше глава государства сделал важный политический ход: в своем выступлении он подчеркнул, что Дональд Трамп - единственный президент в современной истории США, который не начинал войн, а, напротив, стремился их останавливать. Этот жест со стороны Ильхама Алиева стал сигналом доброй воли и привел к ответному шагу со стороны американского лидера, укрепив атмосферу доверия между двумя странами.

В этом контексте сегодняшняя встреча приобретает особое значение - ее можно смело рассматривать как ключевой этап, который поставит точку на почти 30-летнем конфликте. Хотя сама встреча еще не завершает процесс подписания мирного договора, она задает рамки для дальнейших переговоров. Именно этот визит укрепляет стратегические отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном, учитывая интересы безопасности в регионе и развитие двусторонних связей. Это однозначно одна из важнейших встреч и визитов последних десятилетий.

В настоящий момент принципиально меняется геополитическая ситуация во всем мире, формируется новый мировой порядок. В рамках этих трансформаций меняются и понятия стратегических партнерств - классическая система таких отношений уже не отвечает современным реалиям. Поэтому возникает острая потребность в обновлении этих отношений, создании новой, более гибкой и адаптированной системы партнерств, способной эффективно отвечать на вызовы сегодняшнего мира.

В настоящее время критерии стратегического партнерства формируются исходя из политических потребностей и конъюнктуры отдельных стран. Сегодня именно политическая ситуация и интересы Азербайджана и Соединенных Штатов определяют основы, на которых строится новая система стратегических партнерств. Эта система, без сомнения, выведет отношения двух государств на новый, более высокий уровень сотрудничества.

Я бы также отметила, что по ключевым политическим вопросам глобального развития сегодня США и Азербайджан во многом занимают схожие позиции. В ряде конфликтов и в разных регионах наши взгляды совпадают, что, безусловно, создает позитивный импульс для выработки новых критериев стратегического партнерства между нашими странами.

Еще один важный аспект, который я хотела бы выделить - это экономическая составляющая этого визита. Экономическое измерение стратегического партнерства имеет не менее важное значение. «Меморандум о сотрудничестве» между SOCAR и компанией ExxonMobil, подписанный накануне в рамках визита Президента Ильхама Алиева в США с участием главы азербайджанского государства и специального посланника Президента США Стива Уиткоффа, свидетельствуют о том, что экономическое взаимодействие между странами будет углубляться и интегрироваться. Это, безусловно, позитивный фактор, который даст мощный импульс для построения новой системы сотрудничества».