 Азербайджан: От военной победы к прочному миру и новому уровню стратегического партнерства | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

Азербайджан: От военной победы к прочному миру и новому уровню стратегического партнерства

Себа Агаева15:38 - Сегодня
Азербайджан: От военной победы к прочному миру и новому уровню стратегического партнерства

Сегодня Баку вновь демонстрирует миру не только умение успешно завершать военные конфликты, но и способность создавать прочные условия для долгосрочного мира, тем самым укрепляя свое влияние и авторитет на международной арене.

Заявления президента США Дональда Трампа, который охарактеризовал предстоящую встречу в Вашингтоне как «исторический саммит мира», и госсекретаря Марко Рубио, назвавшего готовящуюся к подписанию в Белом доме Совместную декларацию - документ, подтверждающий мирный характер отношений между Азербайджаном и Арменией, - «отправной точкой для полноценного мирного договора», ярко подчеркивают важность текущего этапа в региональной политике.

Для Азербайджана, который после исторической победы в Отечественной войне не только укрепил свои позиции, но и занял ключевое место в дипломатической повестке Южного Кавказа, эта встреча становится знаковым событием на пути к устойчивому миру и новому уровню стратегического сотрудничества.

Под четким руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан достиг всех своих ключевых целей: в 2020 году страна в Отечественной войне освободила свои территории и заставила Армению подписать акт капитуляции. Впоследствии Баку сосредоточился на закреплении победы, проведя ряд локальных операций, включая «Операцию Возмездие», которая существенно ослабила остатки армянской армии и незаконные вооруженные формирования, а также обеспечила создание пограничного пункта в Лачине.

В 2023 году в ходе 24-часовой антитеррористической операции Азербайджан полностью восстановил суверенитет над своими землями - достижение, не имеющее аналогов за последние 80 лет. Одновременно с военной победой Президент Ильхам Алиев добился и мира, задав новую стратегическую повестку, которая сегодня укрепляет позиции Азербайджана как в регионе, так и на международной арене.

Помимо того, что он стал победителем в войне, Президент Ильхам Алиев является также инициатором мирной повестки. Азербайджан представил Армении 5 основных принципов, которые легли в основу мирного договора.

Эти принципы включают: признание суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга; отказ от территориальных претензий друг к другу; обязательство не применять силу и не угрожать ее применением друг другу; демаркация и делимитация границ, установление дипломатических отношений; открытие коммуникаций.

Кроме того, текст мирного договора также был подготовлен Азербайджаном.

Как известно, Азербайджан выдвинул два основных условия для подписания мирного договора с Арменией: внесение в Конституцию Армении изменений, устраняющих ее территориальные претензии к Азербайджану, и роспуск Минской группы ОБСЕ. Совместная декларация, которую подпишут лидеры, предполагает направление Азербайджаном и Арменией совместного обращения генеральному секретарю ОБСЕ о роспуске Минской группы. Также в ней признается необходимость принятия дальнейших шагов в направлении подписания и ратификации Соглашения о межгосударственных отношениях и установлении мира - после парафирования его текста. Это означает, что условие Баку об изъятии из Конституции Армении территориальных притязаний к Азербайджану подтверждается как необходимое для заключения мирного договора.

Также в ней признается необходимость принятия дальнейших шагов для подписания и ратификации - после парафирования - Соглашения о межгосударственных отношениях и установлении мира. Это означает, что одно из главных условий Баку для заключения мирного договора - об изъятии из Конституции Армении территориальных притязаний к Азербайджану - подтверждается как необходимое.

Президент постоянно подчеркивал, что Зангезурский коридор должен быть открыт и будет открыт. Азербайджан добился реализации этой цели - это будет специальный режим для одной единственной коммуникации в рамках большого процесса разблокировки. И это станет суверенным решением Армении при участии США.

Беспрепятственность и международные гарантии безопасности, о которых говорил Президент Ильхам Алиев, имплементируются в рамках соглашения Армении и США, которое предусматривает передачу под американский контроль участка, соединяющего основную часть Азербайджана с Нахчываном через Сюникскую область Армении. Иреван принял и это условие Баку.

Все это подтверждает статус-кво, созданный Азербайджаном в регионе.

Политолог Егяна Гаджиева отмечает, что ключ к дипломатическим успехам Азербайджана заключается в комплексном и стратегическом подходе страны к внешней политике. По ее мнению, Баку использует дипломатию не просто как инструмент, а как мощный механизм для достижения национальных целей, одновременно укрепляя региональную безопасность и продвигая интересы глобальных игроков на Южном Кавказе.

Она также подчеркивает значимость предстоящей встречи в Вашингтоне, рассматривая ее как важный этап на пути к завершению затяжного конфликта и переходу к новому уровню стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами.

Свое видение ситуации политолог озвучила в интервью 1news.az.

«На мой взгляд, ключ к успеху и дипломатическим победам Азербайджана заключается в том, что страна использует дипломатию не просто как инструмент, а как эффективный механизм и стратегию для достижения своих целей во внешней политике. Азербайджан умело сочетает защиту собственных интересов с укреплением региональной безопасности, а также продвигает интересы глобальных игроков, действующих в балансе сил на Южном Кавказе. Такая комплексная и взвешенная дипломатия позволяет стране уверенно закреплять свое влияние и играть ключевую роль в регионе.

В последние годы Азербайджан все более активно демонстрирует свою уникальную дипломатическую концепцию. Эта серия дипломатических побед, на мой взгляд, началась еще до 2020 года, однако именно после этого периода мир по-настоящему признал как успехи, так и совершенство азербайджанской дипломатии.

Она заключается в том, что Азербайджан не просто использует, а мобилизует инструменты и стратегии для достижения не только своих целей во внешней политике и защиты собственных интересов, но и включает в этот процесс укрепление безопасности в регионе, а также продвижение интересов глобальных игроков, действующих на Южном Кавказе.

Что касается сегодняшней встречи и ее повестки, стоит отметить, что она стала очередной демонстрацией дипломатического мастерства Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Во время форума в Шуше глава государства сделал важный политический ход: в своем выступлении он подчеркнул, что Дональд Трамп - единственный президент в современной истории США, который не начинал войн, а, напротив, стремился их останавливать. Этот жест со стороны Ильхама Алиева стал сигналом доброй воли и привел к ответному шагу со стороны американского лидера, укрепив атмосферу доверия между двумя странами.

В этом контексте сегодняшняя встреча приобретает особое значение - ее можно смело рассматривать как ключевой этап, который поставит точку на почти 30-летнем конфликте. Хотя сама встреча еще не завершает процесс подписания мирного договора, она задает рамки для дальнейших переговоров. Именно этот визит укрепляет стратегические отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном, учитывая интересы безопасности в регионе и развитие двусторонних связей. Это однозначно одна из важнейших встреч и визитов последних десятилетий.

В настоящий момент принципиально меняется геополитическая ситуация во всем мире, формируется новый мировой порядок. В рамках этих трансформаций меняются и понятия стратегических партнерств - классическая система таких отношений уже не отвечает современным реалиям. Поэтому возникает острая потребность в обновлении этих отношений, создании новой, более гибкой и адаптированной системы партнерств, способной эффективно отвечать на вызовы сегодняшнего мира.

В настоящее время критерии стратегического партнерства формируются исходя из политических потребностей и конъюнктуры отдельных стран. Сегодня именно политическая ситуация и интересы Азербайджана и Соединенных Штатов определяют основы, на которых строится новая система стратегических партнерств. Эта система, без сомнения, выведет отношения двух государств на новый, более высокий уровень сотрудничества.

Я бы также отметила, что по ключевым политическим вопросам глобального развития сегодня США и Азербайджан во многом занимают схожие позиции. В ряде конфликтов и в разных регионах наши взгляды совпадают, что, безусловно, создает позитивный импульс для выработки новых критериев стратегического партнерства между нашими странами.

Еще один важный аспект, который я хотела бы выделить - это экономическая составляющая этого визита. Экономическое измерение стратегического партнерства имеет не менее важное значение. «Меморандум о сотрудничестве» между SOCAR и компанией ExxonMobil, подписанный накануне в рамках визита Президента Ильхама Алиева в США с участием главы азербайджанского государства и специального посланника Президента США Стива Уиткоффа, свидетельствуют о том, что экономическое взаимодействие между странами будет углубляться и интегрироваться. Это, безусловно, позитивный фактор, который даст мощный импульс для построения новой системы сотрудничества».

Поделиться:
552

Актуально

Политика

Хикмет Гаджиев: Президент Ильхам Алиев одержал победу в войне - теперь же он ...

1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Мнение

«Преодолевается точка невозврата»: Фархад Мамедов разъяснил для 1news.az аспекты ...

Точка зрения

Документы, которые подпишут в Вашингтоне Алиев и Пашинян: Все, что об этом следует ...

Мнение

«Преодолевается точка невозврата»: Фархад Мамедов разъяснил для 1news.az аспекты вашингтонского этапа мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

Документы, которые подпишут в Вашингтоне Алиев и Пашинян: Все, что об этом следует знать

Азербайджан: От военной победы к прочному миру и новому уровню стратегического партнерства

«Если не контролировать женщину, она будет изменять»: Как стереотипы разрушают судьбы женщин - ВИДЕО

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Айвазовский «вне закона» или культура двойных стандартов?

Азербайджан: От военной победы к прочному миру и новому уровню стратегического партнерства

Фархад Мамедов об активизации США в мирном процессе: «Армяно-азербайджанская повестка уже ясна»

От преступных «золотых драм» в Карабахе до «невольничьих рынков» в России - новая глава абсурда от Германа Стерлигова

Последние новости

Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Румынии

Сегодня, 19:30

Хикмет Гаджиев: Президент Ильхам Алиев одержал победу в войне - теперь же он добился мира

Сегодня, 19:15

«PASHA Holding» успешно продолжает проект «Fərqindəlik», стартовавший в 2025 году.

Сегодня, 19:00

В рамках Госпрограммы в США будут учиться 66 молодых людей, 44 из них - в ТОП-10 вузax

Сегодня, 18:45

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 18:30

Ведущие СМИ Украины уделили большое внимание рабочему визиту Президента Ильхама Алиева в США

Сегодня, 18:11

«Преодолевается точка невозврата»: Фархад Мамедов разъяснил для 1news.az аспекты вашингтонского этапа мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 17:41

Скончался бывший посол Франции в Азербайджане

Сегодня, 17:40

Администрация Трампа намерена добиться закрытия БАПОР

Сегодня, 17:26

МИД: Баку выступает за разрешение конфликта в Грузии на основе принципа территориальной целостности

Сегодня, 17:22

В Евлахе произошла цепная авария: есть погибший и пострадавшие

Сегодня, 17:07

На борьбу с огнем в Агдере брошены три вертолета - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:55

Документы, которые подпишут в Вашингтоне Алиев и Пашинян: Все, что об этом следует знать

Сегодня, 16:50

Российские СМИ освещают визит Президента Азербайджана в США - ФОТО

Сегодня, 16:45

«Нет, нет, нет» — Лукашенко опроверг слухи о преемнике

Сегодня, 16:40

Турецкие СМИ широко освещают визит Президента Азербайджана в США - ФОТО

Сегодня, 16:35

В эти дни в Баку усилится ветер

Сегодня, 16:20

В Сумгайыте пассажирский автобус протаранил заправку - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

Лукашенко зовёт Путина и Трампа на переговоры в Минск

Сегодня, 15:50

В Агдаме выявлены нарушения на сыроварне - ФОТО

Сегодня, 15:45
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.Сегодня, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30