«Нет, нет, нет» — Лукашенко опроверг слухи о преемнике

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что его преемник продолжит эволюционное развитие страны.

Об этом глава государства заявил в интервью американскому журналу Time, сообщает БЕЛТА.

Журналист отметил, что о младшем сыне главы государства Николае в западных СМИ часто пишут как о преемнике Александра Лукашенко на президентском посту.

"Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси - ты его можешь так сильно обидеть этим", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко допустил, что следующим президентом Беларуси может стать человек, который будет проводить несколько иную политику. "Только сразу пускай ничего не ломает, а так, как я делал, - опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было вот этой ломки революционной. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, ради бога", - сказал Президент.

Глава государства также ответил на вопрос, планирует ли он выдвигаться на новый президентский срок: "Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит…"