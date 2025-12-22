Омбудсмен: Акты об амнистии – проявление социальной справедливости, милосердия и уважения к человеческому достоинству

Обеспечение прав и свобод человека в Азербайджанской Республике является одним из главных направлений государственной политики.

Важной составляющей этой политики является применение принципов гуманизма, милосердия и индивидуального подхода в уголовной политике. Институты помилования и амнистии, выступая в качестве правовых механизмов этих принципов, способствуют укреплению воспитательной сути наказания и возвращению осужденных в общество как исправившихся личностей. Практика подписания указов о помиловании и инициирования принятия актов об амнистии успешно продолжается и при руководстве Президента Ильхама Алиева, который остается приверженным политике гуманизма, заложенной общенациональным лидером.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева, выступая на церемонии освобождения заключенных из учреждения отбывания наказания номер 4. Сабина Алиева отметила, что в рамках продолжения гуманизации политики наказания Президент Ильхам Алиев инициировал представление в Милли Меджлис проекта Закона об амнистии. «Представление в Милли Меджлис законопроекта об очередной амнистии можно расценивать как продолжение последовательной и систематической гуманной политики государства. Акты об амнистии — это не только правовой механизм, но и проявление социальной справедливости, милосердия и уважения к человеческому достоинству» - подчеркнула она.