Налоговые льготы сельскому хозяйству в Азербайджане распространятся и на рыболовство

First News Media13:55 - Сегодня
В целях поддержки предпринимателей, работающих в рыболовном секторе, и обеспечения потребителей рыбной продукцией по приемлемым ценам, в Азербайджане с 1 января 2026 года планируется применять к данному сектору налоговые льготы на производство и продажу сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Отмечается, что льготы будут применяться не только к производству рыбной икры.

Следует отметить, что, за исключением рыбной продукции, переработанной лицами, занимающимися рыбоводством, разделанная и замороженная рыба также будет считаться сельскохозяйственной продукцией.

Ожидается, что данная поправка к Налоговому кодексу придаст импульс устойчивому развитию рыболовного сектора.

Напомним, что в Азербайджане сельскохозяйственный сектор освобожден от уплаты налогов, за исключением земельного налога. Согласно действующему законодательству, производители сельскохозяйственной продукции освобождены от уплаты налога на прибыль, подоходного налога, налога на добавленную стоимость, упрощенного налога и налога на имущество на объекты, используемые в ходе этой деятельности. Кроме того, налоговые льготы предоставлены предпринимателям, занимающимся агропереработкой.

Неторговые доходы юридических лиц от той же деятельности и субсидии, предоставляемые им из государственного бюджета, а также дивидендные доходы юридических лиц, являющихся участниками резидентных юридических лиц, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции в данной области, освобождены от налога на прибыль на срок 4 года с 1 января 2023 года.

