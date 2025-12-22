 Путь к Победе, оплаченный жизнью героя: История Натига Абдуллаева - ФОТО | 1news.az | Новости
Путь к Победе, оплаченный жизнью героя: История Натига Абдуллаева - ФОТО

First News Media13:00 - Сегодня
Путь к Победе, оплаченный жизнью героя: История Натига Абдуллаева - ФОТО

История народа пишется не только чернилами — она пишется кровью его лучших сыновей.

Бывают времена, когда судьба Родины становится выше самой жизни, и тогда на передний план выходят те, кто без колебаний поднимает знамя защиты отечества. Наш народ пережил тяжёлые испытания — годы оккупации, боль утрат, долгие десятилетия ожидания справедливости. И всё же мы устояли. Мы стали народом-победителем, вернувшим свои земли ценою мужества и стойкости.

Но, прежде чем наступил день Великой Победы, на алтарь свободы легли жизни сотен и сотен юных героев.

Среди них — участник Первой Карабахской войны, шехид Натиг Явер оглу Абдуллаев, чья судьба стала частью общей трагедии и славы нашего народа. Его путь — это не просто личная биография. Это отражение целой эпохи, когда парни, почти вчерашние школьники, становились стеной между Родиной и врагом.

Натиг Абдуллаев родился 23 декабря 1970 года в Исмаиллы. В 1977 году он поступил в школу №3 и успешно окончил её в 1988-м — как раз тогда, когда на Карабахской земле уже начались армянские провокации и беспорядки. После армии, которую он проходил на Дальнем Востоке, Натиг вернулся в 1990 году — в самые тяжёлые для страны дни.Трагедия 20 января, боль Ходжалы, первые массовые нападения на азербайджанские сёла — всё это глубоко отпечаталось в его сердце. Он не мог оставаться в стороне . С чувством долга и горячей любовью к Родине он принимает решение идти добровольцем на войну. В военкомате его просьбу приняли, и 14 февраля 1994 года Натиг отправился на фронт — в направлении Физули.

С первых дней он участвовал в операциях по освобождению Физули от оккупации. Сильный физически, выносливый, дисциплинированный, он сразу проявил мужество и самоотверженность. Товарищи вспоминали его как человека, в глазах которого светилось — жажда вернуть родные земли и боль за погибших друзей.

16 апреля 1994 года, в ожесточённых боях за село Шюкюрбейли, Натиг Абдуллаев погиб смертью героя.

Ему было всего 24 года. На самом взлёте жизни он поднялся на самую высокую человеческую вершину — вершину шехида.

Первая Карабахская война была жестокой и неравной. Не хватало оружия, техники, боеприпасов.

Молодая республика только начинала строить свою армию, а враг был силен и готовился к этой войне годами. И всё же такие парни, как Натиг, сражались до последнего патрона, до последнего дыхания. Они удерживали рубежи ценой собственной жизни, чтобы однажды Азербайджан вновь вернул свои земли.

И этот день пришёл. Победа в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году — это не только доблесть сегодняшних солдат. Это исполненная клятва перед шехидами Карабахской войны. Это их мечта, их неосуществлённая победа, которую за них довершило новое поколение. Честь и слава сегодняшней Победы принадлежат и Натигу — как продолжение его пути.

Память о герое хранится на родной земле. В Исмаиллы одна из улиц носит его имя, а в школе №3, где он учился, установлена мемориальная доска. Это символ народной благодарности — малый знак огромного уважения.

Каждый год 23 декабря — день его рождения — родные вспоминают его с любовью и гордостью. Для матери, Солмаз ханум, он навсегда останется добрым, улыбчивым, отзывчивым сыном, который жил для людей, а погиб — за Родину.

Похороненный в Исмаиллы, на городском кладбище Натиг Абдуллаев навсегда остался среди тех, кто отдал свою жизнь за свободу Родины. Свобода оплачена жизнями таких сыновей, как Натиг. Его подвиг — это не просто страница войны, а часть большого пути, который привёл наш народ к Победе и восстановлению справедливости.

Герои не умирают. Они живут в нашей Победе. Живут в каждом клочке освобождённой земли. Живут в сердцах своего народа — сегодня и всегда. Наш долг — помнить имена тех, кто пал за Родину, бережно хранить память о них и строить сильную, мирную и процветающую страну, достойную их жертвы.

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.

Автор Вахид Шукюров

