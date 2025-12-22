В рамках амнистии освобождена певица Дениз Асадова - ФОТО - ВИДЕО

Певица Дениз Асадова сегодня в рамках амнистии была освобождена из исправительного учреждения №4 - до окончания её наказания оставалось 22 дня.

«Выражаю глубокую благодарность нашему Президенту за этот гуманистический шаг, который позволил нам вернуться к нашим семьям, я смогла воссоединиться с детьми», - заявила в комментарии Qafqazinfo.az Д.Асадова.

Напомним, что Дениз Асадова была лишена свободы на 7 месяцев в мае этого года по специальной жалобе адвоката Асима Аббасова – в августе срок наказания был увеличен ещё на 1 месяц и объединён с предыдущим, в результате чего общий срок заключения составил 8 месяцев.

