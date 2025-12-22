В пенитенциарном учреждении для несовершеннолетних исполнен акт амнистии - ФОТО

В пенитенциарном учреждении (комплексе) для несовершеннолетних Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана исполнен акт амнистии, объявленный по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с «Годом Конституции и Суверенитета».

Как сообщает 1news.az, соответствующее решение об объявлении амнистии было принято Милли Меджлисом 19 декабря.

Справки лицам, подпавшим под действие амнистии, были вручены омбудсменом Сабиной Алиевой, председателем Комитета Милли Меджлиса по правам человека Захидом Оруджем, членом Общественного совета при Министерстве юстиции Чингизом Ганизаде, заместителем начальника Пенитенциарной службы Министерства юстиции, генерал-майором Орханом Гасымовым, а также руководителем пресс-службы Министерства юстиции Ляман Гусейнзаде.

Выступая на мероприятии, омбудсмен Сабина Алиева отметила, что нынешний акт амнистии отличается более широким охватом по сравнению с предыдущими.

«Поздравляю освобожденных подростков и их семьи. Ваше освобождение — это шанс, предоставленный вам господином Президентом. Мы верим, что вы станете достойными гражданами нашей страны», — подчеркнула она.

Отметим, что амнистия, объявленная в рамках «Года Конституции и Суверенитета», охватывает различные категории осужденных и направлена на их социальную реинтеграцию и возвращение к полноценной жизни в обществе.

Гафар Агаев