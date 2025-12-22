 В пенитенциарном учреждении для несовершеннолетних исполнен акт амнистии - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В пенитенциарном учреждении для несовершеннолетних исполнен акт амнистии - ФОТО

First News Media13:37 - Сегодня
В пенитенциарном учреждении для несовершеннолетних исполнен акт амнистии - ФОТО

В пенитенциарном учреждении (комплексе) для несовершеннолетних Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана исполнен акт амнистии, объявленный по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с «Годом Конституции и Суверенитета».

Как сообщает 1news.az, соответствующее решение об объявлении амнистии было принято Милли Меджлисом 19 декабря.

Справки лицам, подпавшим под действие амнистии, были вручены омбудсменом Сабиной Алиевой, председателем Комитета Милли Меджлиса по правам человека Захидом Оруджем, членом Общественного совета при Министерстве юстиции Чингизом Ганизаде, заместителем начальника Пенитенциарной службы Министерства юстиции, генерал-майором Орханом Гасымовым, а также руководителем пресс-службы Министерства юстиции Ляман Гусейнзаде.

Выступая на мероприятии, омбудсмен Сабина Алиева отметила, что нынешний акт амнистии отличается более широким охватом по сравнению с предыдущими.

«Поздравляю освобожденных подростков и их семьи. Ваше освобождение — это шанс, предоставленный вам господином Президентом. Мы верим, что вы станете достойными гражданами нашей страны», — подчеркнула она.

Отметим, что амнистия, объявленная в рамках «Года Конституции и Суверенитета», охватывает различные категории осужденных и направлена на их социальную реинтеграцию и возвращение к полноценной жизни в обществе.

Гафар Агаев

Поделиться:
236

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с объявлением «Года ...

Xроника

Эмомали Рахмон поздравил президента Азербайджана

Общество

Состоялась официальная церемония открытия второго сезона благотворительного ...

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до 10 °C

Общество

Состоялась официальная церемония открытия второго сезона благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения» - ФОТО

Как изменится станция метро «Ичеришехер»? - ФОТО - ВИДЕО

Зимний отдых и спорт: «Шахдаг» расширяет границы туризма в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО

Погода на вторник: В Баку ожидается до 10 °C

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Министр о тяжёлых рюкзаках: Министерство рюкзаки не наполняет - решать вопрос нужно совместно

Установлена личность родителей малолетнего ребенка, найденного в Сумгайыте

Судебное следствие по делу Рубена Варданяна завершилось - ФОТО

Эмин Амруллаев: Каждый ребенок, охваченный дошкольным образованием, обходится госбюджету в 4,5 тыс манатов

Последние новости

Газ с месторождения «Абшерон» может экспортироваться в Турцию с 2029 года

Сегодня, 16:00

Черногория определилась с участницей и песней для конкурса «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 15:52

Распоряжение Президента Ильхама Алиева охватит 76 тысяч малообеспеченных семей

Сегодня, 15:47

Эмомали Рахмон поздравил президента Азербайджана

Сегодня, 15:40

СМИ: Пашинян готовится 28 декабря «решить» вопрос католикоса

Сегодня, 15:35

Состоялась официальная церемония открытия второго сезона благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения» - ФОТО

Сегодня, 15:28

От Баку до горных курортов: Сколько стоит новогодний отдых в Азербайджане?

Сегодня, 15:25

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с объявлением «Года Градостроительства и Архитектуры» - ФОТО

Сегодня, 15:20

«Это фейк»: Госдеп опроверг сообщения о предоставлении из бюджета США $60 млрд на восстановление Газы

Сегодня, 15:07

Как изменится станция метро «Ичеришехер»? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:57

Зимний отдых и спорт: «Шахдаг» расширяет границы туризма в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:45

Военно-политическое руководство Турции проведет в Сирии переговоры по безопасности

Сегодня, 14:40

Натиг Расулзаде: Будущее у литературы есть и оно блистательное, великолепное, обнадеживающее - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 14:35

Погода на вторник: В Баку ожидается до 10 °C

Сегодня, 14:27

Таиланд и Камбоджа договорились провести переговоры о прекращении огня

Сегодня, 14:18

АЖД: Станция «Дарнагюль» будет готова в I квартале 2026 года

Сегодня, 14:02

Бакметрополитен получил от Минфина беспроцентный кредит до конца года

Сегодня, 13:57

Налоговые льготы сельскому хозяйству в Азербайджане распространятся и на рыболовство

Сегодня, 13:55

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз посетил Парк Победы - ФОТО

Сегодня, 13:50

Рютте заявил о готовности Европы направить войска в Украину

Сегодня, 13:43
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00